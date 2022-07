Punti di vista. Izzo: “La città non apprezza il lavoro dei commissari, l’onorevole Caso se ne faccia una ragione”

L’onorevole Caso, deputato del neonato gruppo parlamentare “Insieme per il nostro futuro”, in una nota stampa rivendica l’ arrivo di 70mila euro per la riqualificazione dello stadio comunale. L’ottimo risultato al dire dell’on. Caso è frutto della sinergia tra la commissione prefettizia e il vice presidente della giunta regionale. Come dire che nel silenzio assordante e dietro il muro di gomma alzato con la collettività maranese, i commissari stanno lavorando bene. Alla collettività maranese questa positività sul lavoro svolto dall’ amministrazione comunale non è nota, in quanto la città è oramai al collasso del vivere civile. Ancora interi quartieri privi d’ acqua a giorni alterni, nonostante che uno dei commissari abbia dichiarato in un’ intervista di essere stati bravi a trovare 5 milioni d’ euro per il rifacimento dell’impianti di sollevamento di via S. Rocco. Soldi che ci auguriamo non giacevamo al Comune come risorse economiche di “Più Europa” , altrimenti ci sono voluti mesi e mesi per accorgersi dei fondi giacenti nelle casse comunali, altro che bravura.

Le strade salvo per poche arterie sono ancora colabrodi e il loro decoro urbano inesistente, con marciapiedi impercorribili per le erbacce che ne fanno dà corollario. Scuole con manutenzione inesistente abbandonate a se stesse, con servizi igienici non agibili che danno grosse preoccupazioni per l’imminente l’ apertura del prossimo anno scolastico. Macchina comunale da reinventare dove diventa un’odissea anche la semplice richiesta di un documento o l’ espletamento di una pratica burocratica. E come ciliegina sulla torta il silenzio assordante della commissione prefettizia, in particolare con i cittadini e le forze sane della città, anche se sembrerebbe che stiamo organizzando un incontro con la presenza di funzionari della Prefettura con la città, ” meglio tardi che mai”.

In uno scenario così devastante, la notizia della riqualificazione dello stadio Comunale è una buona notizia ma non è la rivalutazione della commissione, come vorrebbe veicolare l’ on. Caso. Commissione che da mesi è in uno stallo programmatico- amministrativo assoluto che ha prodotto uno stato comatoso socio- economico della città. L’ on. Caso con il rispetto dovuto al ruolo istituzionale che ricopre dica ai cittadini di Marano cosa ha fatto e dov’era in questi mesi in cui la città scivolava in un degrado che rendeva invivibile la vita dei cittadini.

Michele Izzo