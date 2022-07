Rione Della Bussola: rissa tra familiari. Quattro persone arrestate

34 Visite

Ieri sera gli agenti dei Commissariati Secondigliano e Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Della Bussola hanno notato, nei pressi di uno stabile, un uomo con le mani sanguinanti ed un’altra persona che stava inveendo contro una famiglia che si trovava all’interno.

I poliziotti, all’ingresso dell’edificio, hanno visto che, dalla finestra dell’appartamento, era iniziato un fitto lancio di bottiglie di vetro all’indirizzo delle persone ancora in strada.

In quei frangenti, grazie all’intervento di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, sono riusciti ad entrare nell’abitazione dove hanno trovato una coppia in forte stato di agitazione e, dopo averli riportati alla calma, hanno rinvenuto una mazza da baseball, un sistema DVR con relative telecamere e, sul pianerottolo, una cassa in plastica contenente altre 5 bottiglie in vetro.

Gli agenti, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza interno e alle descrizioni fornite da altri condomini, hanno accertato che, poco prima, le due persone trovate in strada, all’interno del palazzo, avevano aggredito i coniugi i quali avevano reagito colpendoli a loro volta.

F.C., 51enne sottoposto agli arresti domiciliari per delitti contro l’ordine pubblico e resistenza a Pubblico Ufficiale, C.C. e V.F., , di 36 e 19 anni con precedenti di polizia, e una 49enne, tutti napoletani, sono stati arrestati per rissa; infine, il 51enne e la 49enne, sono stati anche denunciati per getto pericoloso di cose.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS