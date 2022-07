Crisi di governo? Conte i suoi si “ammosciano” di nuovo: no all’uscita dall’esecutivo

107 Visite

La fiducia sul decreto Aiuti a Montecitorio avrebbe messo i 5 stelle di fronte a un bivio: dentro o fuori dal governo, ancora prima del faccia a faccia tra il premier Mario Draghi e Giuseppe Conte che potrebbero portare soluzioni e un po’ di chiarezza. Per questo motivo il cronoprogramma di una giornata decisiva per il futuro del governo è stato stravolto: l’incontro Conte-Draghi è stato convocato alle ore 12 di mattina, mentre era previsto alle 16.30. Da qui, la decisione del presidente dei pentastellati di fissare il Consiglio nazionale ‘allargato’ alle 9, per definire la rotta prima di recarsi a Palazzo Chigi. Nella riunione, riferiscono fonti alle agenzie di stampa, sembra essere passata la linea per rimanere al governo, seppure con alcune richieste che verranno presentate da Conte al premier.













