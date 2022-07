Camorra Marano, torna in libertà Egidio Pastella: era ritenuto dagli inquirenti uno dei sodali di Mariano Riccio

Scissionisti di Marano, ritorna in libertà Egidio Pastella, classe 1979, maranese. Da uomo libero, senza misura di prevenzione. È questa la decisione della Corte di appello di Napoli, Ottava sezione Penale, Presidente Rosa Maria Caturano, che ha accolto le argomentazioni dell’avvocato Luigi Poziello e revocato all’uomo la misura di prevenzione dell’obbligo di soggiorno, applicata prima per tre anni, poi per un anno a seguito di impugnazione, ed adesso revocata, a distanza di soli 3 mesi dalla sua applicazione.

Egidio Pastella faceva parte della cellula degli Scissionisti ‘made in Marano’ capeggiata da Mariano Riccio. Il fratello Antoni fu ucciso nella faida tra maranesi e melitesi nel 2015. Da quel momento Egidio Pastella si diede alla latitanza, che durò 2 anni, fino a quando venne stanato nella sua abitazione di Marano, in via Corree di Sopra. Fu condannato a 6 anni di reclusione per associazione mafiosa 416 bis del codice penale, ma a sorpresa la corte di appello di Napoli (quarta sezione penale presidente Eugenio Giacobini), nonostante la sua latitanza, gli concesse gli arresti domiciliari a Fiuggi, in provincia di Frosinone, scarcerandolo dal penitenziario di Secondigliano, su istanza dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord.

In seguito all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Napoli, Pastella fu riportato in carcere presso la casa circondariale di Frosinone.

Secondo gli inquirenti Egidio, così come il fratello Antonio, era molto legato al giovane boss scissionista Mario Riccio, originario di Marano ma imparentato con Cesare Pagano.

Per alcuni mesi la cellula scissionista, sfruttando il momento di debolezza dei Polverino e dei Nuvoletta per anni egemoni in città, aveva “occupato militarmente” Marano a suon di minacce e stese. Un’alzata di testa che è stata pagata a caro prezzo con i delitti Pastella, Antonio Ruggiero ed Andrea Castello.