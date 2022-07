Giugliano, approvato il bilancio di previsione

85 Visite

Con l’approvazione del Bilancio di Previsione e del

Documento Unico di Programmazione, sancite in modo unanime dai consiglieri

comunali di maggioranza nell’ultima seduta consiliare del 29 giugno,

l’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Pirozzi ha tracciato in maniera chiara

le linee guida per l’opera di rilancio e rammendo pensata per la città nella delicata

fase di gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, in piena coerenza

con quanto previsto nel Next Generation EU riguardo le quote di investimento

previste per i progetti green e digitali, finanzia progetti di rigenerazione urbana.

Proprio la fruttuosa partecipazione a tali bandi ha permesso al Comune di

Giugliano di ottenere cospicui finanziamenti che hanno posto le basi per delineare

un ampio quadro di interventi mirati alla riqualificazione dei beni immobili comunali,

alla costruzione di nuovi asili nido, al rilancio delle strutture sportive, alla creazione

di parchi urbani, alla riqualificazione del Mercato Ortofrutticolo e del Parco

Archeologico di Liternum, con una specifica attenzione alla fascia costiera che –

come da programma – sarà oggetto di numerosi interventi atti a proseguire il

percorso di amalgama fortemente voluto dall’amministrazione Pirozzi.

E ancora reintroduzione del Servizio Civile e instaurazione di una ZTL che con

l’assunzione prevista di nuovi agenti del corpo di Polizia Locale e il rilancio della

sosta a pagamento renderà la città più vivibile. “Questi sono risultati concreti –

sottolinea il sindaco – che ci consentono di riportare Giugliano al passo con i tempi,

abbiamo ottenuto finanziamenti importanti e siamo in attesa di ottenerne ancora

degli altri, per proseguire nel nostro impegno di riconsegnare una città migliore

sotto tutti i punti di vista”.

Nota stampa Giugliano













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS