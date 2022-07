Gdp Marano, anche Azione propende per la soluzione Palazzo Merolla

126 Visite

Continuano da settimane, per gran parte dei cittadini maranesi, le difficoltà di una città che per anni è stata abbandonata a se stessa e mal governata.

Al tempo stesso, continuano anche le passerelle televisive, la futile propaganda e gli annunci più o meno rassicuranti, ma dalle tempistiche poco chiare, in merito alla risoluzione della problematica idrica locale.

Ieri, però è stata la giornata dedicata alla mobilitazione, al Flash mob in piazza, promosso per evitare la chiusura dell’ufficio del GdP.

Egregio Direttore, ebbene proprio sulla vicenda del Giudice di Pace, le evidenze giornalistiche locali hanno bene chiarito (ripetita iuvant – per coloro che ancora non se ne fossero accorti) che attualmente esistono solo:

– una NOTA UFFICIALE, redatta dal Presidente del Tribunale di Napoli, per la CHIUSURA dell’Ufficio del GdP nella città di Marano.

Un “atto” che per quanto sottaciuto in passato era invece conosciuto ed atteso da tempo dagli addetti ai lavori.

Un atto dovuto e ,tra l’altro, di competenza diretta della presidenza del Tribunale che fonda le motivazioni non solo su aspetti di natura amministrativa, ovvero come qualcuno lascia intendere, connesso al mancato rispetto degli accordi tra i vari Enti comunali sulla gestione e la corretta efficienza della struttura, ma anche, e forse questione più importante, sulle numerose denunce effettuate da parte di molti fruitori di tale istituto che hanno sottolineato problematiche di illegalità all’interno di una sede che, invece, è, e deve sempre esserlo, simbolo di giustizia e legalità.

Non dimentichiamo, infatti, che non molto tempo fa tali evidenze sono giunte anche su media nazionali.

Quindi, come ovvio che sia, lo Stato non si gira dall’altra parte, non fa finta di nulla.

I problemi li affronta, li gestisce e deve risolverli, anche se talvolta ci sono scelte amare da fare.

Da qui, appunto, non poteva che essere necessaria l’indicazione di congelare le attività del GdP su Marano accentrando tutte le funzioni su Aversa.

– le DICHIARAZIONI di IMPEGNO.

( nel concreto non vogliono dire nulla !)

Sono state evidenziate da una parte delle Istituzioni locali, da quella rappresentanza politica ormai EX 5S volta a speranzosi nonché fortunosi nuovi lidi, che ha sottolineato di aver discusso col sottosegretario alla Giustizia e dell’interesse ricevuto da quest’ultimo alla vicenda cittadina ovvero della non chiusura della struttura del GdP a Marano.

Una storia già conosciuta, analoga a quando lo stesso politico locale raccontò alla comunità maranese di avere avuto contatti col Presidente De Luca e che si sarebbe da li a poco aperto l’Hub vaccinale a Marano.

MAI ACCADUTO.

#solitapropaganda

– l’INCONTRO tra comuni per un nuovo accordo sulla gestione ( finanziaria e del personale ) della palazzina GdP sita a Marano.

Come ovvio che sia, un accordo (molti si sono voluti intestare la paternità) che ancora non può essere attuato anche alla luce della volontà ministeriale di una chiusura della struttura.

Seppure è stata importante la riunione svoltasi settimane fa, il tutto è ancora in stand by e se mai l’accordo dovesse divenire operativo, sarebbe poi opportuno vigilare sul rispetto dei patti altrimenti si ritornerebbe all’attuale punto di partenza.

Poniamoci ora una domanda.

A questo punto è possibile fare altro?

Ipotizzare altri scenari relativamente al richiamato Istituto di giustizia a Marano ?

Ebbene, Si !

Una proposta più seria viste le criticità dell’Ufficio del GdP ( sicurezza, legalità, personale e pagamenti da versare a privati ecc. ) potrebbe essere quella di lavorare alla possibilità di aprire una sede distaccata del GdP, sempre nel territorio maranese, spostando gli uffici in una struttura diversa dall’attuale.

Ovvero nel tempo del “congelamento” delle attività che saranno temporaneamente accorpate su Aversa ( 12 – 18 mesi ) si possono avanzare proposte concrete e di valore intercettando fondi e finanziamenti disponibili attraverso CdP.

Una proposta quest’ultima che come gruppo locale di Azione abbiamo già evidenziato in passato, chiedendo tra l’altro l’utilizzo di Palazzo Merolla in via temporanea, riqualificandolo proprio con l’ausilio e supporto di CdP e che darebbe l’occasione di cogliere due fondamentali opportunità:

mantenere attivo il GDP a Marano;

dare sviluppo ad un’area, quale quella del Centro Storico, da anni privata di valore.

Reputiamo che

la politica è impegno non impiego;

la politica è visione e non propaganda;

la politica è roba seria affinché si possano concretizzare le attività utili per la collettività.

Il resto, invece, continua ad essere in città RUMORE DI SOTTOFONDO.

Gruppo Marano di Napoli in Azione

MARANO SUL SERIO.













