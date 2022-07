Casavatore, maggioranza compatta: via libera al bilancio

151 Visite

Maggioranza compatta, passa il bilancio di previsione. Il consiglio comunale, riunito nella seduta dello scorso 29 giugno, ha approvato il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione triennale 2022-2024. A favore degli strumenti finanziari hanno votato i consiglieri che sostengono la maggioranza di governo guidata dal sindaco Luigi Maglione; si sono invece astenuti i consiglieri della minoranza consiliare presenti in aula. Grande merito è ascritto alla sapiente opera del Presidente del consiglio Claudio Caturano che ha stimolato sin da subito il lavoro delle commissioni consiliari, unitamente al grande lavoro svolto dal Presidente della commissione Bilancio Diego Moronese e dai componenti tutti. La discussione in Consiglio Comunale ha sviscerato tutti i punti che daranno soluzioni alle criticità emerse in questi anni a danno della comunità casavatorese, particolarmente apprezzati da tutti le soluzioni proposte nel settore Ambiente, con un ventaglio di interventi che andranno a migliorare sia la raccolta differenziata che la sostenibilità ambientale del territorio. In cantiere anche le modifiche ad alcuni regolamenti che saranno a beneficio dei cittadini ed in particolare delle attività commerciali presenti sul territorio. Insomma dopo anni bui Casavatore inizia vedere la luce in fondo al tunnel. L’approvazione dei due documenti contabili, illustrati all’assemblea civica dall’assessore al bilancio Legorano, è avvenuta in coda ad un lungo dibattito in cui si è cimentata l’assise consiliare convocata dal presidente Caturano. Ben dodici, infatti, sono stati i punti post in discussione all’ordine del giorno, compreso quello relativo alla presentazione delle linee programmatiche di mandato del primo cittadino per il prossimo quadriennio e lette ai consiglieri dallo stesso sindaco Maglione. L’assemblea civica cittadina ha approvato gli strumenti finanziari entro la scadenza del 30g giugno nonostante il via libera per una ulteriore proroga al prossimo 31 luglio concessa, agli enti locali, dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, che ha accolto la richiesta avanzata in tal senso dall’ANCI, l’Associazione italiana dei comuni italiani.

