MARANO, DRAMMA IDRICO: ACQUA TORBIDA E PRESSIONE BASSISSIMA IN TANTE ZONE

Acqua torbida e pressione bassissima, in tanti ci segnalano anche oggi difficoltà sul fronte idrico a Marano. Acqua che non arriva in tanti punti, soprattutto ai piani più volti di via Corree di sotto, via San Rocco e in altri punti della città. Gli interventi all’impianto C2 dovrebbero essere terminati. Cosa ci attende oggi? Cosa dovranno patire ancora tanti residenti? Speriamo vada tutto (per una volta) per il verso giusto.













