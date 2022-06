Il cantante R. Kelly condannato a 30 anni per abusi sessuali su minori

189 Visite

Kelly è rimasto in silenzio alla lettura della sentenza, che gli ha imposto anche il pagamento di una multa di 100mila dollari. “Anche se il sesso è stata certamente una delle armi che lei ha usato, questo non è un caso riguardante il sesso. È un caso di violenza, crudeltà e controllo”, ha detto la giudice Ann Donnelly in aula.

L’attenzione sulla condotta sessuale di Kelly è emersa dopo la nascita del movimento #MeToo ed è aumentata con la diffusione della docuserie “Surviving R. Kelly”.

Una vittima: “Era un pifferaio magico”.

In tribunale hanno testimoniato diverse vittime. “R. Kelly era un pifferaio magico che adescava minori con i suoi soldi e la sua celebrità”, ha raccontato una donna identificata solo con il nome di Angela. “Con l’aggiunta di ogni nuova vittima crescevi in malvagità”, ha detto guardando Kelly negli occhi: “Usavi fama e potere per allevare ragazze e ragazzi minorenni e asservirli alla tua gratificazione sessuale. Ci riprendiamo i nostri nomi. Non siamo più le prede che eravamo una volta”.