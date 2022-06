Il governo traballa, Mario Draghi costretto a lasciare il vertice Nato

359 Visite

Mario Draghi rientrerà in giornata a Roma, lasciando con un giorno di anticipo il vertice della Nato a Madrid. La notizia è rilanciata dal Corriere della Sera, che spiega che il presidente del Consiglio non parteciperà al summit in cui si decide la strategia per la sicurezza dell’Occidente. Draghi è stato richiamato a Palazzo Chigi da un importante consiglio dei ministri che si occuperà della riduzione delle bollette.

“La spiegazione ufficiale è sulle bollette, ma dietro la quale è difficile non vedere come la tensione nel governo sia altissima, al limite della rottura” scrive il quotidiano di via Solferino. In giornata sono arrivati siluri all’esecutivo da Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che non ha per nulla gradito l’ingerenza e le chiamate del premier con Beppe Grillo, e da Matteo Salvini, con l’alzata di scudi su ius scholae e cannabis. Una situazione ingarbugliata per Draghi, che torna prima del previsto nella Capitale per risolvere le due questioni calde con Lega e M5S.













