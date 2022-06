NAPOLI: RASTRELLI (FDI), INVESTIMENTI? DA MANFREDI ENNESIMA DICHIARAZIONE DI IMPOTENZA  

101 Visite

“A margine di un bilancio di compromesso privo di coraggio e di visione, fatto solo di appostamenti virtuali ed accomodamenti contabili, il sindaco di Napoli oscilla ancora tra sogni di improbabili investimenti e la realtà di una città completamente alla deriva: siamo ancora alle parole di circostanza, dopo quelle del patto per Napoli, che appaiono come l’ennesima dichiarazione di impotenza, il preludio di una messa in liquidazione della città”.

Lo afferma il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Napoli, Sergio Rastrelli.

“Al di là delle speranze e delle fantasticherie, l’unico dato assolutamente certo è che, ad oggi – conclude –, la Giunta Manfredi è drammaticamente immobile e l’intera città è paralizzata, ancora in attesa di una svolta, o di un segnale di svolta, che non si vede all’orizzonte e che questa maggioranza, temiamo, non sarà in grado di garantire”.

