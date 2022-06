Napoli-Mertens, pochi giorni all’addio. De Laurentiis riflette, ma le distanze permangono

80 Visite

Il contratto del giocatore scadrà il 30 giugno 2022, quindi siamo veramente agli sgoccioli. Dentro o fuori in pochissimo tempo, anche se le sensazioni non lasciano troppo spazio ad un’apertura ancora insieme per il futuro. L’ingaggio di Mertens andrebbe chiaramente ridotto in maniera drastica, visto l’abbassamento del tetto ingaggi posto a 3,5 milioni. 35 anni compiuti da poco, l’età e i progetti del Napoli non giocano dalla sua. I 4,5 milioni percepiti fino ad oggi non sono chiaramente replicabili, occorrerebbe un drastico taglio, fino ad arrivare a circa 1,5 milioni di euro.













