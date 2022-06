Referendum Giustizia, Nappi (Lega):  innocenti arrestati più della metà stadio Maradona

86 Visite

“Negli ultimi 30 anni, 30.231 innocenti sono finiti in carcere. Un esercito di vittime di malagiustizia che, stando ai dati dell’associazione forniti ieri da Errorigiudiziari.com, nel corso dell’incontro organizzato dal Comitato IO Dico Sì a Palazzo Caracciolo, riempie l’anello superiore dello stadio Maradona. A Napoli dal 2012 al 2021 sono 1.291 le persone ingiustamente detenute. Una delle emergenze più trascurate nel nostro Paese e che ai cittadini campani è costata quasi 38 milioni di euro. Ha ragione il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli quando dice che non si parla abbastanza dei referendum della giustizia e che quando lo si fa, lo si fa male. Il tempo per riformare la giustizia è ampiamente scaduto, ora si devono esprimere i cittadini. Noi vogliamo una giustizia giusta, efficiente, con tempi e regole certe, e votare 5 sì ai referendum di domenica rappresenta una opportunità che non possiamo mancare”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale e responsabile regionale referendum Lega Salvini Premier.













