Napoli, polizia Locale: controlli polizia turistica e strutture ricettive: sanzionati taxi

La Polizia Turistica presso l’Aeroporto ha sanzionato 5 conducenti di taxi per diverse violazioni e, oltre la sanzione amministrativa, in alcuni casi è scattata la segnalazione al Corso Pubblico.

Un conducente NCC di Benevento è stato sanzionato per irregolarità nella compilazione del “foglio di servizio”;



Un conducente taxi è stato sanzionato poichè si è rifiutato di accompagnare una famiglia con 5 minori di cui uno in allattamento non volendo praticare tariffa predeterminata 18,00 euro. In questo casa la famiglia è stata riaccompagnata dal personale della Polizia Locale al terminal arrivi e fatta accomodare in un taxi capiente ed il conducente in questione, oltre alla sanzione amministrativa, deferito alla commissione disciplina per la sospensione licenza di 15 GG come da regolamento comunale.

In zona stazione centrale sono stati sanzionati 4 conducenti taxi e NCC;

In zona porto e Piazza Trieste e Trento sanzionati 4 conducenti taxi.

La Polizia Turistica è stata impegnata anche al controllo delle strutture ricettive. In via Piedigrotta un titolare di un affittacamere è stato sanzionato perché poneva a disposizione di turisti, senza titolo autorizzativo, un appartamento nello stesso stabile oltre alla struttura regolarmente denunciata (sanzione euro 3.333,00).