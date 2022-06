MARANO, ODISSEA ACQUA 2022: LE POMPE FUNZIONANO, IL NUOVO INTOPPO CAUSATO DA ALTRI PROBLEMI

124 Visite

Odissea acqua, gli ultimi aggiornamenti. Da quanto si apprende, il nuovo intoppo non è causato da un guasto alle pompe idriche, due delle tre regolarmente in funzione all’impianto C2 di San Rocco. Una delle tre è guasta, ma non dovrebbe (in teoria) compromettere l’intero sistema. I problemi rilevati, in altri impianti, attengono al quadro elettrico e, più in generale, alle difficoltà di portare in equilibrio e a regime la fornitura. Un equilibrio da raggiungere attraverso manovre manuali che al momento non hanno sortito gli effetti sperati.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS