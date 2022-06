GIUDICE DI PACE MARANO, STAMANI UN PRINCIPIO DI INCENDIO

96 Visite

Momenti di preoccupazione negli uffici del Giudice di pace di Marano. Stamani si è verificato un principio di incendio e la struttura è stata sgomberata dopo l’arrivo dei vigili del fuoco e della polizia municipale. Da quanto si apprende, l’incendio era divampato in un bagno riservato ai diversamente abili ed è stato domato in pochi minuti. Un altro problema, di carattere elettrico, è stato rilevato in un altro punto dell’ufficio che serve una platea di oltre 250 mila abitanti, per complessivi sette comuni dell’hinterland giuglianese. Domani le attività dovrebbero riprendere regolarmente.













