Marano, crisi idrica. La voce del cittadino: “Fate presto, le chiacchiere (di due partiti) non tolgono la sete”

Gentile direttore, crisi idrica a Marano. Iniziano ad arrivare alla sua redazione note stampa da parte di partiti locali e o a livello regionale. Abbiamo saputo grazie ad una di queste note stampa che a Marano i 5 Stelle hanno eletto o nominato un portavoce. L’onorevole Andrea Caso questa volta non si è proposto in prima persona, forse perché quando ci sono problemi si mandano le seconde linee al fronte. Allo stato le riunioni, i tavoli politici, le furbate per entrare di secco e mettersi di chiatto non servono; allo stato non occorre proporre ai commissari soluzioni risolutive di tutto il problema – gestore rete, gestore bollette e via discorrendo – oggi occorre portare acqua potabile nelle case dei cittadini, costi quel che costi e lavorando anche di notte. Concordo con lei che occorre che intervenga la magistratura. Ai Commissari rammento: “Errare humanum est, perseverare autem diabolicum”.

