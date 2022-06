Chiaiano, domani riapre il parco tematico D’Acunto

80 Visite

Lunedì 6 giugno riapre il Parco Tematico Antonio D’Acunto. Il sindaco Manfredi e l’Amministratore di Asia Ruggiero taglieranno il nastro

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi inaugurerà il Parco Tematico Antonio D’Acunto, sede di ASIA Napoli dedicata alla formazione sui temi delle energie rinnovabili e della Raccolta Differenziata, lunedì 6 giugno dalle ore 9.

Il Parco, che si trova in Via Giovanni Antonio Campano (Chiaiano), fu aperto il 30 dicembre 2017 ed in poco più di 2 anni, ha visto organizzate oltre 150 visite guidate di alunni di ogni ordine e grado delle scuole di Napoli e provincia. Il 6 Giugno 2022 il Parco torna in funzione dopo oltre 2 anni di chiusura per colpa della pandemia.

Il Sindaco sarà al parco in mattinata accompagnato dall’assessore Paolo Mancuso e dall’AU di ASIA Domenico Ruggiero.

All’apertura della struttura sono previsti circa 80 alunni tra primarie e superiori pronti ad accogliere il Sindaco e i partecipanti alla visita guidata del Parco.













