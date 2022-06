UCRAINA, Medvedev: sanzioni contro le famiglie degne di Cosa Nostra

549 Visite

«Rinnovo il mio appello per l’immediata cessazione della violenza, per l’accesso umanitario illimitato a tutti coloro che ne hanno bisogno, per l’evacuazione in sicurezza dei civili intrappolati nelle aree di combattimento e per la protezione urgente dei civili e il rispetto dei diritti umani in conformità con le norme internazionali» ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, in una dichiarazione alla Cnn, rinnovando la sua richiesta di porre fine alle violenze in atto in Ucraina. Ha inoltre aggiunto che le Nazioni Unite sono «impegnate nello sforzo umanitario», ma che alla fine saranno necessari negoziati e dialogo per risolvere il conflitto. «Prima le parti si impegnano in sforzi diplomatici in buona fede per porre fine a questa guerra, meglio è per il bene dell’Ucraina, della Russia e del mondo»,

Il presidente russo Vladimir Putin offre la soluzione per superare il blocco del grano in Ucraina, alle sue condizioni. “I porti del Mar d’Azov, Berdyansk e Mariupol, sono sotto il nostro controllo, siamo pronti a garantire un’esportazione senza problemi di grano ucraino attraverso quei porti”, ha detto il capo del Cremlino in un’intervista al canale Rossiya-1, come riporta l’agenzia di stampa russa Interfax. “Stiamo finendo i lavori di sminamento. Le truppe ucraine avevano piantato tre strati di mine lì, e questo lavoro è quasi finito. Creeremo la logistica necessaria”, ha aggiunto lo Zar.

Ucraina e Russia hanno effettuato uno scambio dei corpi dei soldati caduti sul campo, «nella formula 160 per 160». Lo ha annunciato il ministero ucraino del Reinserimento dei territori temporaneamente occupati, come riporta l’agenzia Unian. «Il 2 giugno, nella regione di Zaporizhizhia, la parte ucraina e gli occupanti russi si sono scambiati i corpi dei soldati caduti secondo la formula 160 per 160», ha riferito il ministero.

«Gli appelli ad evitare l’umiliazione della Russia possono solo umiliare la Francia e ogni altro Paese che lo richieda. Perché è la Russia che si umilia». Lo afferma il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba rispondendo al presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui Mosca non dovrebbe essere umiliata , per facilitare una soluzione diplomatica del conflitto. «Sarebbe meglio che tutti ci concentrassimo su come rimettere la Russia al suo posto. Questo porterebbe pace e salverebbe vite», ha aggiunto Kuleba.

Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenendo al festival internazionale dell’economica di Torino, ha parlato della guerra in Ucraina, sottolineando che le istituzioni economiche possono «solo condannare al massimo» l’aggressione della Russia, perché la guerra «vuole dire un non ammissibile disprezzo delle vite umane, la distruzione straordinaria delle infrastrutture, delle residenze e delle città. Soprattutto significa che, finché questo stato di fatto non termina, non possiamo discutere di mettere a posto ciò che si è rotto».

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev critica le sanzioni «illegittime» contro i familiari dei politici russi, paragonandole ai metodi mafiosi e citando `Ndrangheta e Cosa Nostra. «Sono doppiamente illegali – dice -. Non solo statisti o deputati ma anche le famiglie, che non sono in alcun modo in grado di influenzare i loro parenti, sarebbero responsabili delle mitiche violazioni inventate da loro». Medvedev aggiunge quindi con sarcasmo che l’Occidente potrebbe abbracciare «anche altre regole familiari progressiste: per esempio, ci sono molte cose utili nei modi della `Ndrangheta e di Cosa Nostra italiane».

L’esercito ha raccomandato che la Casa Bianca nomini il generale Darryl Williams come prossimo comandante delle forze Usa in Europa/Africa: lo riferisce Politico, citando due ufficiali americane. Se la nomina sarà confermata, William sarà promosso generale a quattro stelle e diventerà il primo generale afroamericano a raggiungere questa posizione. Un incarico delicato, in un momento in cui gli Usa considerano di avvicendare le forze di terra lungo il fianco est della Nato per fronteggiare la minaccia russa.

Ore 00:00 – Riconquistato il 20% di Sievierodonetsk

Le forze ucraine hanno riconquistato circa il 20% del territorio perso a Sievierodonetsk dopo l’invasione russa. Lo ha detto alla televisione ucraina il governatore del Lugansk, Serhiy Gaidai, spiegando che prima i russi controllavano circa il 70% della città. Secondo Gaidai, le forze russe sono riuscite ad avanzare per diverse ore per poi essere respinte, dicendosi poi fiducioso che appena arriveranno le armi occidentali a lungo raggio «fermeremo l’artiglieria russa e poi metteremo in fuga la loro fanteria».

3.41 Ucraina: ‘incontri Usa-Ue-Gb su tregua, focus piano Italia’

Dirigenti Usa si sono incontrati nelle ultime settimane con i colleghi europei e britannici per discutere un possibile quadro per un cessate il fuoco e per la fine della guerra in Ucraina attraverso un accordo negoziato. Tra i temi in discussione il piano in quattro punti proposto dall’Italia il mese scorso. Lo riferisce la Cnn citando varie fonti a conoscenza dei colloqui. Kiev non è coinvolta direttamente, nonostante l’impegno Usa a non decidere “nulla sull’Ucraina senza l’Ucraina”

22.30 Colloquio Erdogan-Stoltenberg su allargamento della Nato

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto un colloquio telefonico oggi con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in merito alla richiesta di adesione alla Nato avanzata da Svezia e Finlandia. Erdogan ha sottolineato che le preoccupazioni della Turchia in materia di sicurezza riguardo alle richieste dei due paesi si basano su “motivi legittimi”, secondo quanto riporta la presidenza turca. Erdogan ha anche affermato che i due paesi dovrebbero chiarire di aver smesso di sostenere il “terrorismo”, aver revocato le sanzioni contro la Turchia e di voler dimostrare solidarietà verso l’alleanza. Lo riporta la Cnn. Stoltenberg, durante il colloquio, ha pure sostenuto gli sforzi di Ankara per concordare con Mosca le condizioni per l’esportazione di grano dai porti ucraini. “Telefonata costruttiva. La Turchia e’ un apprezzato alleato. Plaudiamo i suoi sforzi per raggiungere un accordo per la sicurezza alimentare”, ha twittato Stoltenberg.

22.08 Ministro degli Interni ucraino: “Siamo in contatto con i soldati catturati del reggimento Azov”

Oggi, la comunicazione con i soldati catturati del reggimento Azov viene effettuata dalle nostre spie della Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa”. Lo ha detto in collegamento televisivo il ministro degli Interni ucraino Denys Monastyrsky, come riporta su Telegram il Ministero. “È attraverso di loro – ha aggiunto – che conosciamo di più sulle condizioni di detenzione, sull’alimentazione e sulla possibilità del loro rilascio”. “Sappiamo che torneranno tutti qui a Kiev e stiamo facendo tutto il possibile per far sì che accada”, ha aggiunto Monastyrsky, che ha parlato anche dei crimini di guerra, garantendo che “non hanno prescrizione, quindi chiunque violi la legge sarà trovato e assicurato alla giustizia”.

21.33 Centrale nucleare di Zaporizhzhia, mancano i pezzi di ricambio

Secondo l’agenzia di intelligence militare ucraina, la piu’ grande centrale nucleare d’Europa, quella di Zaporizhzhia – nella regione sud-orientale occupata dai russi – sta affrontando una grave carenza di pezzi di ricambio. “Nell’impianto”, ha riferito l’intelligence del ministero della Difesa in una nota, “si e’ sviluppata una situazione critica in termini di garanzia di operazioni stabili e sicure. Non sono rimasti praticamente pezzi di ricambio e materiali riutilizzabili”.La centrale di Zaporizhzhia e’ stata occupata dalle truppe russe poco dopo l’inizio dell’invasione del Paese, ma la struttura e’ ancora gestita da tecnici ucraini.