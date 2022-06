Scioglimento enti locali per mafia. I Comuni? Sì, ma anche la Regione non scherza. La legge però non lo prevede

179 Visite

A ben pensare, forse, bisognerebbe sciogliere per infiltrazioni di natura criminale, in primis, il Consiglio regionale della Campania. Se applicassimo (naturalmente si tratta di mere ipotesi) la legge vigente sui comuni, forse non ci sarebbe scampo per l’assise regionale. Altro che comuni, dove pure si annidano interessi strani e dove si registrano parentele inquietanti e rapporti con il mondo di mezzo e la camorra. Tutto questo, e molto altro, leggendo i nomi di molti consiglieri regionali, lo si troverebbe nel consesso regionale. Solo i puritani, i falsi, i bugiardi e gli sprovveduti non vedono o fanno finta di non sapere. Se la Regione fosse un Comune, uno qualunque, una commissione d’accesso sarebbe già arrivata da un pezzo e qualcosa, forse, avrebbe trovato. La legge, però, non lo prevede: è previsto, invece, per i municipi e i consigli provinciali.

Il Consiglio regionale può essere sciolto (Art. 126 della costituzione):

per scadenza naturale del mandato (5 anni);

se sono stati commessi atti contro la Costituzione Italiana o gravi violazioni di legge;

per ragioni di sicurezza nazionale;

se decade il presidente della Regione qualora sia eletto direttamente dai cittadini;

per le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali.

con decreto motivato del presidente della Repubblica, sentita una commissione di deputati e senatori per le questioni regionali.













