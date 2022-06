PALLANUOTO SERIE A2 FEMMINILE, LA NAPOLI NUOTO PUNTA AD UN PRONTO RISCATTO NEL MATCH INTERNO CONTRO VELLETRI

70 Visite

Dimenticare Cosenza. La Napoli Nuoto nella sfida di questa domenica (ore 12) al Pala Trincone contro la F&D Velletri proverà a riscattare il ko subito la scorsa settimana in terra calabrese. Le azzurre sono prime in classifica con una lunghezza di vantaggio sulla Brizz Nuoto e puntano a consolidare la loro posizione per affrontare con il giusto piglio il doppio impegno della prossima settimana tra sabato e domenica proprio contro le catanesi e il Torre del Grifo. “Quella di domani sarà una partita difficile contro una squadra giovane ma molto ben preparata – avverte Barbara Damiani, tecnico delle flegree -. Contro Velletri mi aspetto una risposta da parte della mia squadra soprattutto dal punto di vista dell’attenzione e della concentrazione. Non possiamo permetterci più errori da qui in avanti nella maniera più assoluta”. Contro Cosenza la compagine azzurra ha incassato la secondo sconfitta stagionale dopo quella che era arrivata a Monterusciello proprio contro la Brizz Nuoto. Nella gara di domani e nel doppio impegno a distanza di appena ventiquattr’ore della prossima settimana, in trasferta, la Napoli Nuoto si gioca punti importanti soprattutto per la posizione in classifica in chiave play off. “Nella partita di Cosenza siamo state troppo precipitose – conclude il tecnico azzurro -. Ma anche distratte e forse un po’ presuntuose, non siamo state in grado d’invertire e dare una scossa alla partita e alla fine è arrivata la sconfitta. Per questo domani dobbiamo assolutamente cambiare rotta e ritornare a giocare con una grande determinazione”.













