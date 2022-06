MARANO, SCENE DA QUINTO MONDO. CHI DEVE INDAGARE? E I COMMISSARI (E CHI LI DIFENDE) CHE FANNO?

303 Visite

Ogni primavera e ogni estate, quasi ogni santo giorno. E’ l’odissea dei cittadini di Marano. Anche oggi, dalle 3 di stanotte, dall’impianto idrico C2 fuoriesce acqua: milioni di litri d’acqua potabile che si perdono in strada, mentre nelle case dei cittadini i rubinetti sono a secco. Un’emergenza che ormai è diventata quotidianità. Gli impianti della città necessitano di interventi manutentivi e manovre che il Comune, ormai da diverso tempo, non riesce più a garantire. Per motivi mai chiariti fino in fondo, mai spiegati ufficialmente dai commissari o dai dirigenti comunali. I cittadini, decine di migliaia di persone, sono allo stremo delle forze. I cittadini si rivolgono a noi e noi invochiamo l’aiuto dei carabinieri e della Procura Napoli nord. Possibile che non si indaghi? Possibile che non se ne venga a capo?













