MARANO, LA VERGOGNA ACQUA: NESSUNA NOTIZIA SUI TEMPI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI

Alle 22,30 di stasera ancora nessuna notizia ufficiale sui tempi di ripristino dell’impianto idrico, il solito, danneggiato. Il Comune, con alto senso del ridicolo, si è limitato a pubblicare, sul proprio sito istituzionale, “che nei prossimi giorni ci saranno disservizi”. Stop, non una parola in più. Una vergogna mondiale che si trascina ormai da anni, senza che nessuno indaghi sulle cause e senza che qualcuno denunci l’ente o chi per esso per i continui disservizi.













