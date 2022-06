Marano, il guaio è grosso: nuovo guasto agli impianti, non è chiaro quando tornerà l’acqua

463 Visite

Vigili del fuoco e una nuova ditta in azione per l’ennesima riparazione di una pompa dell’impianto idrico di San Rocco. I tempi per la riparazione non si conoscono, ma non saranno brevi. E’ l’ennesimo disastro, l’ennesimo di un territorio abbandonato da tutti e gestito con approssimazione, fare dilettantistico e spesso criminale. Dai commissari i soliti silenzi. Si spera quanto meno in qualche autobotte della protezione civile regionale.













