Napoli: rapina in pieno giorno a Piazza Cavour. Carabinieri arrestano un senza fissa dimora

Sono le 10 del mattino e ci troviamo a piazza Cavour. La temperatura è già alta e ci sono tantissime persone tra pendolari e turisti testimoni involontari di scene di violenza. I carabinieri della stazione Napoli Stella – allertati dal 112 – intervengono. A chiedere aiuto un 36enne di origine nigeriana ma da anni residente in Germania. Poco prima un uomo si era avvicinato a lui e con una mossa fulminea gli aveva strappato dalle mani lo smartphone per poi fuggire. La vittima lo ha inseguito e a quel punto inizia la colluttazione intervallata da minacce da parte del ladro che si era armato di cocci di vetro raccolti a terra. I militari sono riusciti a bloccare l’uomo, si tratta di un senza fissa dimora già noto alle forze dell’ordine classe 96 di origine Capoverdiana. Il 25enne è stato arrestato e trasferito in carcere in attesa di giudizio. Risponderà all’autorità giudiziaria di rapina.













