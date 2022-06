Marano, terremoto nel gruppo della Lega: si dimettono Simeoli e Napolano. Via anche la Orlando

310 Visite

Terremoto nel gruppo cittadino della Lega. Nella giornata di oggi hanno rassegnato le proprie dimissioni il coordinatore della locale sezione, Luigi Simeoli (nella foto in basso), e Michele Napolano (foto in basso), attuale commissario cittadino di Villaricca nonché ex consigliere comunale. Fuoriuscita dalla Lega anche l’ex consigliera Brunella Orlando (foto in basso). L’addio sarebbe dettato dalle divergenze sorte sulla linea nazionale (eventuale federazione del Carroccio con Forza Italia) e su quella locale, con particolare riferimento alle scelte da adottare in vista delle amministrative del 2023.













