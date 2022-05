Scampia. Arrestato dopo un lungo inseguimento

129 Visite

Ieri sera gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Arcangelo Ghisleri un’auto con a bordo un uomo che, alla vista degli operatori, ha imboccato la rotatoria a folle velocità nel tentativo di eludere il controllo.

I poliziotti hanno inseguito l’autovettura e il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, dopo un lungo inseguimento con lo speronamento dell’auto di servizio, ha continuato la fuga fino all’area del pronto soccorso dell’ospedale “Cardarelli” dove, grazie al supporto di altre volanti, è stato raggiunto e bloccato.

R.Z., 28enne catanese con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per guida senza patente poiché mai conseguita; inoltre, gli è stata contestata la violazione della guida senza copertura assicurativa mentre il veicolo è stato sequestrato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS