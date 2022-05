Pianura, cartelli sulle piantine apposti dai cittadini per non deturparle: “Non strappate i fiori, senza non è bello”

109 Visite

A Pianura i cittadini hanno apposto degli eloquenti cartelli sulle piantine posizionate davanti ai paletti per abbellire la strada. ‘Non strappate i fiori, senza non è bello’, recitano. Un bell’esempio di resistenza civica contro il degrado causato dagli incivili. Un’iniziativa autonoma che dimostra quanto la cura della città sta a cuore a una buona fetta di popolazione. La tutela del bene comune, il rispetto per il decoro urbano dovrebbero essere la normalità, la quotidianità, ma purtroppo non è sempre così.













