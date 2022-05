357 Visite

La settimana è iniziata nel migliore dei modi per il Comune di Marano. Consueto disastro acqua e impianti in quel di San Rocco, poi un furgone comunale (servizio manutenzioni) va a sbattere contro un mezzo dei carabinieri. Un incidente in pieno centro storico, in piazza del Plebiscito. Avanti così!













