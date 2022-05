Prima si scelgono i vincitori e poi si bandiscono i concorsi: è il magico mondo dell’università italiana, clientelismo a go go e rettori compiacenti

60 Visite

C’è un luogo ideale dove tutti sono d’accordo: è il mondo accademico, quello che figlia concorsi truccati di cui nessuno s’accorge salvo la vittima esclusa. Chi assiste al fattaccio laddove si compie, tace. Più che un sospetto, oggi è una matematica certezza. Ilfattoquotidiano.it anticipa in esclusiva uno studio che dimostra come il 97% delle decisioni assunte nei cda degli atenei sono votate all’unanimità. Un dato clamoroso che si deve alla mobilitazione degli iscritti di Trasparenza e Merito (Trame), l’associazione nata proprio per contrastare le opacità in fatto di assegnazione di cattedre e risorse. Professori e ricercatori si sono presi la briga di richiedere e verificare ben 3547 delibere del 2020 a 15 atenei italiani di diversa dimensione. Per poi scoprire che solo 3 consiglieri su 100 avevano votato in dissenso. E che molte università si sono rifiutate di renderle pubbliche e fornirle ai ricercatori.

Il risultato dell’esperimento è significativo per chi volesse andare alla radice più profonda della malapianta che foglia continui scandali e inchieste della magistratura. Consente di andare oltre il dito puntato contro la casta dei “baroni” e di codificare il sistema di potere in cui si muovono i massimi organi deliberativi degli atenei, sistema del tutto legale e normato dalla legge, ma che consente loro di fare il bello e il cattivo tempo, finché bussa la Finanza. A scarni numeri è appesa la “grande epopea” del mondo alla rovescia, dove al massimo del sapere e della conoscenza non corrisponde il loro esercizio verso il bene collettivo. Un mondo appeso a pochi numeri: dalle delibere d’ateneo si scopre che solo 3 consiglieri su 100 hanno avuto l’ardire di verbalizzare una posizione di dissenso (o di votare contro) la decisione assunta preventivamente dai colleghi. “Galateo accademico”, lo chiamavano i docenti della facoltà di Giurisprudenza di Genova, intercettati dalla Finanza perché nell’assegnare concorsi per il posto da docente o ricercatore andavano all’esatto contrario di quanto previsto dalla legge. E cioè “andavano scelti prima i vincitori e poi fatti i bandi”.

Va ricordato che il cda è l’organismo di maggior potere all’interno della vita e dell’organizzazione accademica: decide l’indirizzo strategico, la programmazione finanziaria annuale e triennale e sul personale, le proposte di reclutamento e chiamata di professori e ricercatori formulate dai dipartimenti, nonché di vigilanza e controllo sulla sostenibilità finanziaria delle attività. Delibera l’attivazione o soppressione di corsi e sedi, strutture per la didattica, la ricerca e i servizi, il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, l’approvazione del bilancio, il piano edilizio dell’ateneo assegnando le relative risorse. Last but not least, esercita il potere disciplinare sui docenti e conferisce l’incarico, su proposta del rettore, al direttore generale, decidendo in merito alla revoca e alla risoluzione del rapporto di lavoro. Tutto, insomma, si decide lì. Ecco perché era importante capire “come”. La curiosità, si fa per dire, era capire come si fanno le scelte in quel ristretto consesso di decisori pubblici che in mano ha il destino degli atenei, a partire dai fondi ordinari per arrivare a quelli straordinari che pioveranno dal Pnrr: sceglie con logiche democrati e trasparenti?













