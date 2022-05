Primavera Intelligente, Scalone Monumentale di Montesanto

53 Visite

Napoli è una città obliqua. Da sempre i napoletani sono abituati ad affrontare gradini di tutti i generi. A centinaia in strettissimi vicoli o in larghe scalinate monumentali costruite e pensate da famosi e visionari architetti del passato. E proprio nel cuore di questa città, dove l’arte incontra la storia, ritorna “Primavera Inteligente”.

L’antico scalone realizzato nel 1869 da Gaetano Filangieri, che parte dal Corso Vittorio Emanuele e arriva a piazza Montesanto, torna ad essere piena di vita con market, live e dj set, cibo di strada, laboratori e incontri aperti a tutti, anche ai più piccoli.

Un insieme di attività per aiutare la città e la sua gente a riappropriarsi di spazi a volte dimenticati, e che restituiscono, senza stravolgerla, la scalinata di Montesanto a tutti.

L’idea è di “Quartiere intelligente”, centro culturale e laboratorio urbano di pratiche innovative con 1000 mq coperti e un grande giardino. Frutto di un lungo lavoro di rigenerazione urbana, il QI ha aperto nel 2013 per contribuire alla costruzione della metropoli ecologica e digitale del futuro ed implementare nuovi modelli di sviluppo sostenibile. QI è uno spazio di coworking, è un attivatore dinamiche progettuali, è un biobar e uno spazio eventi sociali e culturali.

Si affaccia sull’antico Scalone di Montesanto presidiandolo e prendendosene cura.

La Scala di Montesanto quest’anno è stata scelta dal FAI come uno dei Luoghi del Cuore e contestualmente alla “Primavera Intelligente” sarà aperta una raccolta firme per la riqualificazione definitiva della scalinata monumentale.

QUARTIERE INTELLIGENTE – SCALA DI MONTESANTO, 3

PROGRAMMA

SABATO 28 MAGGIO

Dalle 10 alle 11

Morning flow vinyasa

Yoga Experience a cura di Maria Teresa Gigante QiMa Project

Una pratica dinamica e attiva per risvegliare il corpo e lasciare andare tensione e rigidità, attraverso il respiro.

Prenotazione consigliata

Indoor € 15

Dalle 11.30 alle 13

Andy Warhol – L’arte contemporanea raccontata ai bambini

Laboratori a cura di Sarah Galmuzzi

Scoprire assieme la vita, le opere, il mondo fantastico di artisti che hanno cambiato per sempre il modo di fare arte pensati per un pubblico di bambini e ragazzi si articolano in momenti diversi: la conoscenza dell’artista e del suo mondo, la sua vita, i suoi dipinti: video, immagini, libri, suggestioni sulla vita e sul modo di dipingere dell’artista. I bambini e i ragazzi si cimenteranno in una attività manuale.

Dai 6 agli 11 anni

Numero partecipanti minimo 8 massimo 20

Prenotazione obbligatoria

Indoor € 15

Dalle 10 alle 13

Una città femminista è possibile?

Workshop a cura dell’Associazione Prime Ministre – A Lezione Scuola di Politica per Giovani Donne – Come si arriva alla città femminista?

Rendendo i luoghi di vita comune spazi capaci di accogliere tutte le esistenze. La lotta per lo spazio in un mondo disegnato da uomini in grado di assumere una prospettiva intersezionale.

Giardino (Accesso libero)

Dalle 12 alle 13

Dalla terra al bicchiere

Masterclass a cura di Azoth Academy

Il concept del Bio-Bar di Quartiere Intelligente, le materie fresche utilizzate nei nostri cocktail e

healthy drink.

Giardino (Accesso libero)

Dalle 15 alle 16.30

La città dei bambini

Laboratorio a cura di Miq Movimentiamo il quartiere

Un percorso creativo mirato alla scoperta della nostra città. I bambini e i ragazzi esploreranno l’uso non convenzionale di alcuni materiali immaginando “la città dei bambini” attraverso il riciclo di carta, cartone, legno, plastica e altro ancora.

Dai 6 agli 11 anni

Numero partecipanti minimo 8 massimo 20

Prenotazione obbligatoria

Indoor € 15

Dalle 17 alle 18

Forrest Yoga

Yoga Experience a cura di Giulia Iurza QiMa Project

Una pratica di trasformazione personale che lega il lavoro fisico ad una profonda connessione con il respiro rilasciando le emozioni bloccate nel corpo.

Prenotazione consigliata

Indoor € 15

DOMENICA 29 MAGGIO

Dalle 10 alle 11

Morning flow vinyasa

Yoga Experience a cura di Giulia Iurza QiMa Project

Una pratica dinamica e attiva per risvegliare il corpo e lasciare andare tensione e rigidità, attraverso il respiro.

Prenotazione consigliata

Indoor € 15

Dalle 11.30 alle 13

Frida Kahlo – L’arte contemporanea raccontata ai bambini

Laboratori a cura di Sarah Galmuzzi

Scoprire assieme la vita, le opere, il mondo fantastico di artisti che hanno cambiato per sempre il modo di fare arte pensati per un pubblico di bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni si articolano in momenti diversi: la conoscenza dell’artista e del suo mondo, la sua vita, i suoi dipinti: video, immagini, libri, suggestioni sulla vita e sul modo di dipingere dell’artista. I bambini e i ragazzi si cimenteranno in una attività manuale.

Dai 6 agli 11 anni

Numero partecipanti minimo 8 massimo 20

Prenotazione obbligatoria

Indoor € 15

Dalle 15 alle 16.30

Fotografia istantanea

Laboratorio a cura di The Dock

Il laboratorio esplorerà, attraverso l’uso di pellicole istantanee e tecniche digitali, gli elementi

della natura e del verde urbano, sviluppando il tema grazie all’uso creativo del mezzo fotografico.

Dai 4 agli 11 anni

Numero partecipanti minimo 8 massimo 20

Prenotazione obbligatoria

Indoor € 15

Dalle 17 alle 18

Restorative Yoga

Yoga Experience a cura di Maria Teresa Gigante QiMa Project

Una pratica di ascolto del proprio corpo che si incentra sul recupero delle energie attraverso il pieno rilassamento.

Prenotazione consigliata

Indoor € 15

Dalle 19 alle 19.30

loophole – istallazione audio video

Intervento performativo di Paride Lucciola e Antonio Luongo a cura di Valeria Bevilacqua Concepito per Primavera Intelligente in cui electronic soundscape interseca video audioreattivo e autogenerativo, con una componente di improvvisazione data dalla condivisione del controller centrale. loophole è ambiguità, una falla, una feritoia in un sistema che permette di aggirarlo. Non prelude a un rovesciamento, ma esiste in virtù del sistema stesso. In qualche modo, ne preserva l’infrastruttura, perché vi si adatta e può rigenerarlo. È un riferimento alla geomorfologia di Napoli e alla sua porosità fatta di fisici e metaforici.

Indoor (Accesso libero)

INFOPOINT

Toogoodtogo

FAI

AREA MARKET

Tobia Shop, Almaluna, Disintegrati, DaPad Visions, Eléfia, Be Have From London, Alo Artist, Vittorio Tranchese, Greenfields Farm, Sons of Ink, Italiana, QiMa, Kaboom Napoli, Femarjo Jewels, LEDEFF, Casa Cometa, The Docks – Roberta Fuorvia, Magazzini Mediterranei, Barbara Giovene.

AREA FOOD

Bio.it, Ceresis Bio

LIVE AND DJ SET 28 maggio

10:00 / 18:00 Selecta background (filodiffusione)

18:00 / 20:00 Sara Mautone

20:00 / 22:00 Marquis & Marianne Mirage

22:00 / 00:00 Dirty Channels

LIVE AND DJ SET 29 maggio

12.00 / 14.00 Selecta background (filodiffusione)

14.00 / 16.00 Vincenzo Curcio

16.00 / 19.00 Guglielmo Mascio (only vinyl set)

19:00 / 22:00 Dr Banana

22:00 / 00:00 Mariiin













