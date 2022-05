Marano, elezioni 2023. De Biase candidato sindaco? L’ex dirigente fa chiarezza: “Non ho sciolto la riserva, ma sarei un candidato civico”

217 Visite

Elezioni comunali 2023, in città è un fiorire di rumors, indiscrezioni. In tanti – chi ufficialmente e chi no – si muovono per cercare di organizzare coalizioni e “giocate”. Il quadro, però, è tutt’altro che delineato. Prima di settembre-ottobre non sarà impresa agevole capire i movimenti e le strategie delle forze in campo. Bisognerà capire, in primis, se andrà in porto l’accordo Pd-5 Stelle, cosa farà il centrodestra (Fdi e Lega soprattutto) e quali saranno le mosse di alcuni candidati ufficiosi o in pectore.

Oggi abbiamo interpellato l’ex dirigente comunale Luigi De Biase, che ha commentato le indiscrezioni che circolano da settimane circa una sua possibile candidatura a sindaco della città. De Biase, in particolare, si è soffermato sulla ridda di voci relative a una possibile candidatura con i partiti del centrodestra.

“Mi preme innanzitutto ribadire che non ho ancora sciolto la riserva: ad oggi la mia candidatura non è in campo. Qualche amico e qualche imprenditore ha sondato la mia disponibilità e sarebbe eventualmente interessato a sostenere una mia candidatura. Sto valutando il da farsi, ben conscio dei pro e dei contro di tale operazione. Detto ciò, mi preme ulteriormente ribadire che la mia sarebbe una candidatura a carattere civico. Una coalizione di liste, a connotazione moderata e centrista, eventualmente disponibile a dialogare con forze di centrosinistra o centrodestra. Un ragionamento politico a largo raggio, che va oltre i partiti. La gestione del Comune, tra i più ostici della provincia, necessita di competenze e anche di esperienza. Bisogna mettere insieme le migliori energie e forze del territorio. Sento di poter rassicurare gli amici di Fratelli d’Italia o della Lega: De Biase, se nei prossimi mesi dovessi optare per il sì alla candidatura, non sarà un candidato di partito e certamente non espressione di quei partiti”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS