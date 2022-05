Marano, odissea acqua: oggi disservizi in via Corree di Sotto e in altre zone. Nessuno informa, nessuno sa

183 Visite

Acqua, lavori in via Fava ieri, ma oggi i problemi vengono segnalati in via Corree di Sotto. Nessuna sa niente, nessuno informa. Ormai ogni due o tre giorni c’è qualche problema da qualche parte della città. Nei periodi più caldi, con il maggiore consumo di acqua, va anche peggio rispetto al solito, triste tran tran. Politici, tecnici, commissari, destra, sinistra, centro: a Marano nulla cambia e quando cambia è solo perché qualcuno “rompe le scatole” alle autorità preposte. Altrimenti campa cavallo!













