Funzionario di polizia suicida durante l’arresto per corruzione: si è lanciato dal sesto piano

191 Visite

Ha chiesto di poter andare in bagno, ma una volta dentro ha aperto la finestra e si è lanciato di sotto. Così è morto Marcello Miraglia, 61 anni, funzionario della polizia provinciale di Palermo. L’uomo era accusato di corruzione. Il suicidio è avvenuto questa mattina, quando alle prime luci dell’alba i militari della guardia di finanza lo hanno raggiunto nella sua abitazione a Bagheria per notificargli l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Un finanziere ha tentato di salvarlo, senza successo: ferito gravemente a una mano, è stato portato al pronto soccorso per essere medicato. Miraglia era indagato insieme ad altre nove persone nell’ambito di un’inchiesta per corruzione. A essere coinvolti, diversi imprenditori che operano nel settore dei rifiuti. Secondo la procura, avrebbero ottenuto rinnovi di autorizzazioni ambientali o soffiate su quando si sarebbero svolti ispezioni e controlli. Il presunto giro di mazzette si sarebbe aggirato intorno ai 15mila euro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS