Spaccio di droga in strada, gli agenti bloccano acquirente e pusher: arrestato 20enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in piazza Nazionale un giovane che, dopo essersi avvicinato ad una persona nei pressi di un’edicola, ha ricevuto qualcosa in cambio di denaro.

I poliziotti hanno bloccato l’acquirente che è stato trovato in possesso di 3 stecche di hashish del peso di 5 grammi ed una bustina con un grammo di marijuana, mentre lo spacciatore, dopo un breve inseguimento durante il quale si è disfatto di un sacchetto, è stato raggiunto e bloccato in via Foggia dove è stato trovato in possesso di un involucro contenente un grammo di hashish e 140 euro.

Gli operatori hanno recuperato il sacchetto al cui interno sono state rinvenute 18 bustine contenenti complessivamente 19 grammi di marijuana.

A.S.A., 20enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti mentre l’acquirente è stato sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.













