Marano, il caso irrisolto: “Ho acquistato casa in un parco, ma i rami di un albero entrano in stanza. Non so più a chi rivolgermi”

306 Visite

Ancora problemi per la famiglia che acquistò casa al parco Primavera e che si ritrova, in pratica, con un albero a ridosso della finestra. Già mesi fa ci occupammo del caso. Gli occupanti si sono rivolti all’ufficio tecnico comunale per ottenere una potatura, per salvaguardarsi dalla presenza di animali e insetti, ma la competenza (essendo alberi che ricadono negli spazi delle case popolari dell’Acer Campania), dovrebbe essere della Regione. Ad ogni modo non si riesce a venirne a capo né tanto meno coloro che hanno allestito aiuole (da dove spunta l’albero) hanno mai provveduto.

Di seguito la lettera pubblicata mesi fa dal nostro portale.

Gentile Direttore, mia figlia ha un problema. Ha preso casa nel parco Primavera in via Gioberti. Il palazzo confina con le palazzine di via Borsellino. All’interno di queste, ci sono delle aiuole con degli alberi altissimi, trascurati, che battono proprio sulla facciata del parco Primavera, coprendo interamente la finestra della cucina dell’appartamento di mia figlia e non solo. L’amministratore di condominio ha inviato varie pec al Comune, senza alcun riscontro. Così ci siamo rivolti ad una consigliera e siamo riusciti ad avere un sopralluogo dai tecnici- giardinieri, i quali ci hanno esposto della difficoltà di potarli, poiché non vi è accesso stradale. Dopo un mese, abbiamo fatto ulteriore sollecito rivolgendoci all’ufficio urbanistica, pare che quelle palazzine non siano di pertinenza del Comune di Marano, bensì dell’Acercampania. Quindi hanno invitato l’amministratore di condominio ad inviare una pec all’Acer. Ad oggi nessun riscontro. La cosa anomala è che alcune persone ci hanno riferito che sono del Comune di Marano. Come dobbiamo fare per avere una soluzione? Grazie.

Lettera firmata da una cittadina di Marano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS