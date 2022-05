105 Visite

Ci risiamo: un’altra imponente perdita idrica a Marano, questa volta in via Fava, una laterale di via San Rocco. Perdita idrica segnalata da molti cittadini, proprio all’altezza di un tombino. La situazione è critica, bisogna intervenire quanto prima. Speriamo che l’ufficio tecnico comunale sia celere e che non si debba attendere giorni o settimane come accaduto per analoghi casi.













