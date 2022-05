NAPOLI, RASTRELLI (FDI), PRESIDENZIALISMO? SINISTRA PENTASTELLATA TERRORIZZATA DALLA VOLOTA’ POPOLARE

71 Visite

“Nonostante le difficoltà parlamentari dettate da una sinistra pentastellata letteralmente terrorizzata per tutto ciò che è democrazia, continuiamo con convinzione ancora maggiore la raccolta delle firme per il presidenzialismo, perché un Presidente della Repubblica scelto direttamente dagli italiani sottrarrebbe la Nazione agli eterni giochi di palazzo sulla pelle dei cittadini”. Così, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Napoli, Sergio Rastrelli annuncia i due prossimi appuntamenti presso i gazebo del partito di Giorgia Meloni per la raccolta firme alla petizione popolare per l’elezione diretta del Capo dello Stato. Il primo, domani 12 maggio 2022, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, presso il Mercatino di Posillipo allestito nei pressi del Parco Virgiliano a Napoli, il secondo venerdì pomeriggio a via Toledo (altezza Bnl), dalle ore 16,30 alle ore 19,00. Con il coordinatore di Fratelli d’Italia di Napoli, Sergio Rastrelli, saranno presenti i dirigenti locali del partito di Giorgia Meloni.

