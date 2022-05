CAMPANIA: BRUCELLOSI, PEDICINI (VE), PRENDO ATTO PERSEVERANZA SU MISURE FALLIMENTARI

46 Visite

“Prendo atto delle parole dell’assessore Caputo ma mi sfugge il perché tra i tanti modi possibili per condurre la lotta alla brucellosi o alla tbc bufalina, si sia scelto proprio quello che ha comportato l’annientamento di oltre 140mila capi, quasi tutti sani, e la chiusura di centinaia di aziende, come accaduto con esiti nefasti oggi sotto i riflettori di diverse Autorità”. Così l’onorevole Piernicola Pedicini europarlamentare dei Verdi Europei, rinviando al via libera dell’Ue al nuovo Piano regionale per l’eradicazione della brucellosi bufalina in Campania annunciata dall’assessore regionale campano all’Agricoltura Nicola Caputo.

“Lo farò presente, insieme a tutte le informazioni in mio possesso, con buona pace di chi potrà continuare a specularci, a tutte le istituzioni europee che hanno competenza in materia”, conclude l’onorevole Pedicini.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS