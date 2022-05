Marano, buche e voragini: stamani il primo step di lavori. Ecco l’elenco delle strade fatte e da fare

163 Visite

Sono iniziati oggi i lavori – dopo tanti appelli e segnalazioni all’ufficio tecnico comunale e alla polizia municipale – per la copertura di diverse buche e voragini presenti sul territorio. Stamani gli operi di una ditta individuata dall’ente cittadino, accompagnata dagli agenti della municipale, hanno operato al corso Europa, in via Falcone (nella foto), nei pressi del centro Aktis e in via Arafat. Nei prossimi giorni saranno colmate le buche di via Marano-Pianura, zona alta di via Del Mare, via San Rocco, via Corree di Sopra e altre, compatibilmente con il materiale a disposizione della ditta e delle risorse economiche a disposizione del Comune. Per via Nicolosi, invece, è previsto un rifacimento generale del manto stradale. Si attendeva, per il via libera, la conclusione dei lavori per l’installazione della fibra e lavori commissionati dall’Enel. Seguiranno aggiornamenti.













