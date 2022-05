Qualiano, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso: arrestato un 35 enne

473 Visite

Per delega del Procuratore di Napoli, nel rispetto dei diritti dell’indagato, da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, si comunica quanto segue:

In data odierna la Squadra Mobile della Questura di Napoli ha dato esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nei confronti di un indagato gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, commessa, tra l’altro, in danno dell’amministratore delegato di una società di commercio carburanti di Qualiano (NA).

Fatti commessi Barcellona (Spagna), Qualiano (NA), Napoli e S. Sebastiano al Vesuvio (NA) a maggio 2021 e il 5 febbraio 2022.

1. MONTAGNA Salvatore nato a Napoli il 05.09.1987.













