Tragedia in un bar di via Svizzera, a Marano. Il titolare dell’esercizio commerciale (“Ciro Caffè”), da quanto si apprende, è stato colto da un malore. L’uomo, 73 anni, è deceduto, come confermato dalle forze dell’ordine, per cause naturali. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia e gli agenti della polizia municipale. I soccorsi nulla hanno potuto. Seguono aggiornamenti.













