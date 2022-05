F1, GP Miami 2022: le pagelle della gara

121 Visite

Nella prima storica edizione del Gp di Miami di Formula 1, trionfa per la terza volta in stagione il campione del mondo in carica Max Verstappen. Una gara subito in discesa per l’olandese che al via sorpassa Sainz e si mette alle spalle del ferrarista Leclerc. Bastano pochi giri e Max con molta facilità si prende la leadership del gran premio e la mantiene fino al 57° giro. Nonostante i problemi nel corso del week end la Red Bull mostra tutta la sua potenza al grande pubblico statunitense battendo la Ferrari. Bene Sainz che mantiene la terza posizione, nonostante le sportellate di Perez e blinda il podio. Male Hamilton, che chiude ancora una volta alle spalle del compagno di squadra George Rusell, ottimo risultato per Ocon che chiude in 8° posizione dopo essere partito ultimo in griglia, e Albon, ancora una volta a punti (10°) con la Williams.

Andiamo a vedere i promossi e i bocciati della gara.

MAX VERSTAPPEN (Red Bull, 1° classificato): voto 10 – Parte terzo e arriva primo. Non va mai in difficoltà nell’uno contro uno con Leclerc, nemmeno durante la ripartenza post Safety Car. Vince il Gp, prende il giro veloce e si mette a caccia di Leclerc nella classifica piloti, Max come un tamburo battente giro dopo giro mostra la superiorità della Red Bull in pista. Una velocità di punta sul dritto che non ha eguali. Nemmeno una macchia per lui. Superlativo.

ESTEBAN OCON (Alpine, 8° classificato). Voto 9 – Da ultimo a ottavo, un risultato eccezionale per lui. Dopo la botta che ha preso si rifà alla grande. Bravo Esteban.

George Russel (Mercedes, 5° Classificato) e Carlos Sainz (Ferrari, 3 ° Classificato) Voto 6,5 – Russell ancora una volta chiude davanti al sette volte campione del mondo, non male per essere alla sua prima esperienza in Mercedes, fortunato e avvantaggiato dalla Safety Car prende la 5 posizione, tutti sono curiosi ora di vederlo con una macchina più prestante. Bene Sainz che blinda il terzo posto nonostante gli attacchi del messicano della Red Bull, questo risultato serve per mantenere alto il morale dopo due gare e 0 punti. Da rivedere la difesa.

LEWIS HAMILTON. (Mercedes, 6° classificato) e CHARLES LECLERC (Ferrari, 2° classificato) Voto 6 – Non è più il Lewis di un tempo e se n’è accorto anche il suo team principal Toto Wolff che non si scompone più dal muretto dei box, com’era abituato a fare un tempo, non molto lontano. Parte 6 e arriva 6. Onestamente è davvero difficile pensare di poter fare di più con questa macchina. Charles, invece, non brilla, non ha il passo per stare dietro Max, pur preservando il secondo posto non esalta la sua gara, ma comunque resta primo nel mondiale, con 2 gp vinti su 5 ( 1 in meno rispetto a Verstappen) e mantiene in parte il gap.

SERGIO PEREZ (Red Bull, 4° classificato): voto 5,5 – Da un pilota esperto come lui ci si aspetta di più soprattutto dopo aver montato nel finale gomma gialla, più fresca rispetto a quella di Sainz, dopo il bloccaggio in curva 1 non riesce più ad acciuffare lo spagnolo, con quella macchina deve e può arrivare terzo.

BOTTAS (Alfa Romeo Ferrari, 7° classificato): Voto 4,5 – Ingenerosa sarebbe l’insufficienza. È più che insufficiente la prestazione del finlandese che va a muro e butto tutto per l’aria. Da quinto chiude settimo. Commette un errore senza senso e si fa infilare da entrambe la Mercedes. Perché Valtteri? Perché?













