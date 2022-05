De Luca e la guerra, attacco alla Nato: “Il segretario generale è un semianalfabeta di ritorno”

271 Visite

“Questa guerra è diventato uno sceneggiato a puntate, non riesco ad ascoltare le mistificazioni in tv. Non ci sono giustificazioni per una guerra preventiva ma abbiamo ascoltato dichiarazioni idiote, irresponsabili da parte soprattutto di dirigenti della Nato che sembran incentivare…”.

E poi ancora: “In Usa non c’è più Kissinger, e non c’è più neanche Brzezinski, Cioé parlo di quei grandi diplomatici che avevano senso della storia e non questi primitivi tangheri semianalfabeti che parlano senza misurare il peso delle parole che pronunciano. E rimpiango Aldo Moro, Andreotti, i nostri grandi uomini di Stato (applaudso, ndr) che prima di aprire bocca conoscevano la storia dei paesi dell’Europa e non erano semianalfabeti di ritorno come il segretario della Nato”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento all’assemblea pubblica di Confindustria Benevento. Il governatore fa una lunga introduzione su guerra in Ucraina e crisi ecnomica.

“Mi auguro che Draghi – sottolinea – nel suo colloquio con Biden acquisisca almeno un principio: se dobbiamo essere tutti insieme nella tutela dell’Ucraina, lo dobbiamo essere anche nel riparto delle penalizzazioni. Mentre l’Italia dipende per 30 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia, altri Paesi no. Quindi dividiamoci anche le forniture di gas, e allora il ragionamento ha una sua plausibilità. Ma se qualcuno pensa che noi continuiamo la guerra in eterno e ci sono Paesi che se ne infischiano del problema energetico e noi e i tedeschi andiamo in ginocchio, questa è un’ipotesi che non può essere retta”.













