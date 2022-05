Napoli, in commissione l’aggiornamento sui progetti PNRR

50 Visite

Riunitasi oggi pomeriggio, la commissione paritetica per il per il monitoraggio sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presieduta da Catello Maresca, ha esaminato il report fornito mensilmente dall’ufficio comunale competente. Nel corso del mese di aprile, la Missione 1 del PNRR, Istruzione e Ricerca, ha visto la candidatura di altri 4 progetti per scuole per l’infanzia/asili nido (che si aggiungono ai 24 precedentemente presentati). Nell’ambito della Missione 5, dedicata a Inclusione e Coesione, altri 19 interventi sono stati candidati nei tre bandi disponibili: progetti sullo sport, sulla valorizzazione dei beni confiscati,sul sostegno alle persone vulnerabili. Undici sono infine i nuovi progetti presentati nell’ambito della Missione 5, dedicata a Verde e transizione ecologica. Tre i progetti presentati, infine, per accedere ai Fondi complementari, progetti nei quali il Comune è partner di altri soggetti beneficiari.

Il presidente Catello Mareca, insieme ai consiglieri Iris Savastano (Forza Italia), Giorgio Longobardi (Fratelli d’Italia), Gennaro Acampora (PD) e Rosario Andreozzi (Napoli Solidale Europa Verde) ha valutato la necessità di richiedere, per il prossimo report, la specifica delle Municipalità su cui insistono i progetti per tematizzare l’equilibrio territoriale dei progetti.

Infine, un approfondimento va fatto, ha concluso il presidente Maresca, sull’ultimo Decreto governativo (30 aprile 2022) di attuazione del PNRR e sulle possibilità che apre per l’assunzione di personale nella pubblica amministrazione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS