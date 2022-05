Marano, uffici di via Nuvoletta ancora chiusi (alle 8): sta accadendo ormai da tempo, commissari completamente fuori fase su quasi ogni aspetto

300 Visite

Ancora una volta, come accaduto spesso negli ultimi tempi, ingresso chiuso (ore 8) nella sede di via Nuvoletta, dove sono ubicati diversi uffici comunali. Sta accadendo sempre più spesso: manca il dipendente deputato ad aprire e i colleghi, come accaduto ieri, sono costretti ad entrare da porte laterali o con chiavi di riserva o di fortuna.

I commissari – come i vecchi politici – non riescono a garantire ordine e a pianificare anche il minimo sindacale. E’ uno sfascio sotto tutti i punti di vista, se si considera che anche su altri versanti stanno accadendo cose ben più inquietanti, come la nomina di alcuni tecnici o la concessione di sanatorie a soggetti border line o invischiati in gravi inchieste.













