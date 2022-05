MARANO, PROCESSO CLAN POLVERINO (RITO ORDINARIO). IERI ESCUSSI I TESTIMONI DI DEL CORE E CAPPUCCIO

1.004 Visite

Ancora un’udienza al processo che vede imputati, tra gli altri, Michele Marchesano, Vincenzo Polverino, Armando e Nicola Del Core, Ciro e Salvatore Cappuccio, nonché Luigi Esposito. Processo che si celebra con il rito ordinario a Napoli nord e che verte su due principali filoni: il ruolo all’interno dell’organizzazione denominata clan Polverino, nel periodo in cui la cosca non era in pratica assorbita o federata agli Orlando, di Marchesano, Polverino Vincenzo ed Esposito, i primi due cognato e figlio del boss Giuseppe, il terzo genero di Marchesano. L’altro filone riguarda le mesate che, nel corso degli anni, sarebbero state corrisposte alle famiglie Cappuccio e Del Core. In questo processo, oltre ai due condannati per l’omicidio di Siani, sono imputati anche due dei loro figli.

Ieri a Napoli nord sono stati escussi i testimoni di Nicola e Armando del Core e quelli di Salvatore e Ciro Cappuccio. Tutti, in estrema sintesi, hanno confermato che le famiglie dei rinviati a giudizio non hanno beneficiato di contributi (sostegni economici) elargiti dal clan Polverino. Ha rinunciato (scelta processuale concertata con i propri legali) ai propri testimoni, invece, Vincenzo Polverino, figlio del boss Giuseppe.

Il processo trae origine da un’ordinanza di custodia cautelare di un paio di anni fa. Un’indagine che prende in esame anche altri aspetti, tra cui il ruolo del famigerato gruppo “polveriniano” di for ‘o truglio, zona di Marano storicamente presidiata dagli uomini del “Barone” e in particolare dell’ala più vicina a Giuseppe Simioli, oggi collaboratore di giustizia.

Nelle pagine dell’ordinanza di custodia cautelare emessa all’epoca si intrecciano diverse vicende: i dialoghi in carcere di Antonio Nuvoletto (già condannato con il rito abbreviato), che parla di alcuni esercenti di Marano e di un esponente del Pd locale, che anni fa gestiva un’attività nei pressi del cimitero; i racconti dei pentiti Perrone, Simioli e Di Lanno; i colloqui tra Del Core padre e figlio; i colloqui in carcere tra Giuseppe Polverino e i suoi familiari.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS