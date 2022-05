Marano, amministrative 2023: lo Sportello dei diritti del cittadino valuta presentazione lista civica

A Marano ho visto ciò che si affaccia alle prossime elezioni e ho i brividi. Pertanto è d ‘uopo e d’obbligo comunicare che Lo Sportello dei diritti del cittadino, col comitato No green pass con cui ho lottato in due anni di pandemia, e con l’associazione culturale e legale dello Sportello, che ha sempre aperto le porte, alle lotte contro la tutela dei diritti e libertà, non mancherà ancora a creare coesione, alternativa o rapporti con la città attiva, quella vera e reattiva, e non mancherà opportunità di lotta e contrasto alla criminalità e corruzione.

Siamo la reale alternativa e la forza sana di contrasto, la spina nel fianco sempre, e comunque , coloro che segnalano, denunciano, agiscono in concreto, tra le strade, tra la gente e per la cittadinanza, sempre e comunque e concretamente, la nostra storia, lotte ai roghi a via Pendine e discariche limitrofe della Terra dei fuochi, immondizia a San Rocco e finte campane del vetro, atte a formare discariche, poi rimosse con le segnalazioni e con miliardi di segnalazioni di ripristino linea trasporti urbani, e denunce ai Nas, in Procura, inchieste aperte e vita complessa per chi ha operato nell’orrore e disastro della nostra Marano, ora chiedo a voi cittadini per bene di unirvi seriamente per Marano, e non occorre per forza fare politica, se non ci saranno forze sane, ma noi saremo l’ antipolitica nella politica o fuori dalla politica, sta a voi, e se occorre noi ci siamo, e voi siete stavolta preparati e pronti!