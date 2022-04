Raiola e il ‘comunicato’ su Twitter: “Incazzato: mi uccidono per la seconda volta in quattro mesi”

62 Visite

E’ arrivata tramite il suo profilo Twitter la risposta di Mino Raiola dopo le voci di queste ore sulla sua morte. Un comunicato atteso da parte dell’agente e… In pieno stile Raiola. “Stato di salute attuale per chi se lo chiede: incazzato la seconda volta in 4 mesi mi uccidono. Sembro anche in grado di resuscitare”.

Al momento Raiola, come spiegato dal Direttore del Dipartimento di Anestesia e Terapia Intensiva del San Raffaele, Alberto Zangrillo, è in condizioni gravi ricoverato nell’istituto.













