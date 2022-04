Punti di vista. Reddito di cittadinanza, un mare di furbetti: la legge va rivista

Lo scandalo del reddito dì cittadinanza dilaga ogni giorno e la mostra Marano è maglia nera nel vortice dei furbetti, circa 1/3 delle truffe si son consumate nella nostra città. Lo strumento del reddito di cittadinanza non è messo in discussione, in quanto lo Stato deve mettere in condizione ogni singolo cittadino in grado di vivere dignitosamente. Viene messo in discussione come è stato strutturato e elargito il sussidio che già dai primi giorni dal suo varo è apparso una prebenda elettorale. Per il movimento 5 Stelle il reddito di cittadinanza non era un sussidio fine a se stesso ma uno strumento che avrebbe garantito posti di lavoro.

Cosa smentita dai fatti nel tempo,in quanto esso non ha creato occupazione, anzi ha creato enormi vuoti nel campo occupazionale perché chi usufruisce del sussidio ha quasi sempre come titolo di studio la licenza media e si sa che la conseguente occupazione ha una retribuzione bassa. E molti sono i percettori del reddito che preferiscono allora il sussidio anziché l’avviamento al lavoro, e anche difronte al diniego di accettare un lavoro a pochi gli è stato revocato. Senza smentita di sorte lo strumento reddito di cittadinanza per come è strutturato è un fallimento totale, lo dimostra il vortice dello scandalo che ogni giorno s’allarga. E fanno sorridere i ringraziamenti che gli aderenti dei 5 Stelle fanno alle forze dell’ordine che con lavoro competente e certosino ogni giorno scovano percettori illegali della prebenda elettorale, immaginiamo se non avessimo degli organi di polizia (carabinieri, polizia e finanza) così attenti e capaci ci saremmo trovati difronte a un buco illegale nei conti pubblici e dì questi tempi con le risorse economiche che scarseggiano (ne è riprova la drammatica condizione in cui versa la nostra Marano per mancanza di soldi) sarebbe un crimine grave. Chi dovrebbe porre rimedio a questo sconcio rimoduli totalmente lo strumento reddito di cittadinanza per dare a chi vive nel disagio il dovuto per una vita decente e ingabbiare i furbetti preventivamente non lasciando loro neanche la possibilità di produrre la richiesta, con un’azione preventiva dì verifica ferrea prima di accordarlo perché si sa che in istruttoria avvengono i miracoli.

Michele Izzo.